Miliciano é fuzilado com mala de dinheiro nas mãos pelo CV na Zona Sudoeste do Rio

Um homem apontado como integrante da milícia foi executado na Rua do Verde, no Largo da Preguiça, em Curicica, na Zona Sudoeste do Rio, na última quarta-feira (8).

De acordo com informações, a vítima realizava cobranças na região quando foi surpreendida por traficantes ligados ao Comando Vermelho (CV), que efetuaram diversos disparos.

Após o homicídio, os criminosos teriam levado todo o dinheiro que estava com o miliciano. Ainda de acordo com as informações, integrantes da facção publicaram uma fotografia nas redes sociais debochando da execução e agradecendo pelo dinheiro roubado.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).