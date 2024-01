Miliciano morto com tiro no olho em quiosque na Zona Oeste do Rio

Sérgio Rodrigues da Costa, conhecido como Sérgio Bomba, era investigado por participar de disputa entre criminosos em Sepetiba

Um miliciano foi executado a tiros em um quiosque na orla do Recreio dos

Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, na noite do último domingo (21). Um dos

disparos atingiu o olho de Sérgio Rodrigues da Costa Silva, conhecido como Sérgio

Bomba, que estava acompanhado da namorada. Imagens de câmeras de

segurança mostram o momento do assassinato.

Sérgio Bomba era investigado por chefiar uma milícia em Sepetiba, também na Zona

Oeste. Testemunhas relataram ainda que Sérgio escapou de um atentado no último

sábado (20). O Grupo de Atuação Especializada e Combate ao Crime Organizado

(Gaeco) do Ministério Público investiga a participação de Sérgio na milícia de

Sepetiba, na Zona Oeste do Rio. O miliciano estaria em conflito com Rui Paulo

Gonçalves Estevão, o Pipito, braço-direito de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho,

preso no fim de 2023, pelo controle da região. A Delegacia de Homicídios da Capital

(DHC) investiga o caso.

Desde a morte de Carlinhos Três Pontes, em 2017, a região onde o miliciano atuava

passou a ser disputada. Após o criminoso morrer numa ação da polícia, o comando

do grupo foi assumido por Wellington da Silva Braga, o Ecko, irmão de Carlos. Com

a morte do sucessor, os negócios seguiram em família, passando o comando para o

irmão Zinho.

Perda de aliados

Durante esses anos de controle, a família viu perder aliados, entre eles, Danilo Dias

Lima, o Tandera, que participou de várias ações criminosas ao lado de Ecko e

Zinho. O miliciano passou a controlar regiões em cidade da Baixada Fluminense,

como Seropédica, Queimados e Nova Iguaçu.

Sérgio Bomba, que já foi apontado como braço-direito de Carlos da Silva Braga, o

Carlinhos Três Pontes, também rompeu com o grupo e disputava a região de Nova

Sepetiba com seus aliados.

Preso na Operação Horus em 2017

Em 2017, Sérgio foi preso durante a Operação Horus, deflagrada pela Polícia Civil,

que investigava os criminosos sobre cobrança de taxas a moradores e

comerciantes, grilagem de terras e roubo e clonagem de veículos, entre outros

delitos. A ação tentava desmantelar o grupo de milicianos. À época, foram

expedidos 28 mandados de prisão, dos quais 12 foram cumpridos.