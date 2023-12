Miliciano que ajudou a liderar incêndio a 35 ônibus no Rio é baleado e preso

Alessandro Ferreira, o ‘Parrudo’, foi abordado por policiais civis na comunidade Vilar Carioca

Apontado como um dos responsáveis por comandar o ncêndio a 35 ônibus no Rio, Alessandro Ferreira dos Santos, o ‘Parrudo’, foi baleado na comunidade Vilar Carioca, na Zona Oeste carioca, durante um confronto com policiais da 35ª DP (Campo Grande), nesta sexta-feira (8). O criminoso foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande. O estado de saúde dele é considerado grave.

‘Parrudo’ é apontado pela Polícia Civil como sendo o chefe da milícia que atua no Vilar Carioca e também é um dos homens de confiança de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, miliciano mais procurado do estado do Rio de Janeiro. Segundo a Civil, policiais da 35ª DP (Campo Grande) foram atacados a tiros ao abordarem Alessandro no Vilar Carioca. Houve confronto e, ao final dos disparos, ele foi encontrado baleado.

Contra o miliciano havia dois mandados de prisão pendentes pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e receptação. Alessandro está internado na unidade sob custódia.

Criminosos da Zona Oeste atearam fogo em ônibus, articulados do BRT e em veículos de passeio na tarde do dia 23 de outubro, em retaliação pela morte de Matheus da Silva Rezende, o ‘Faustão’, sobrinho do miliciano Zinho. Matheus morreu após confronto com policiais civis na comunidade Três Pontes, em Santa Cruz.