Miliciano que matou rival por vingança é capturado na Baixada Fluminense

Criminoso é apontado como um dos chefes da milícia na região/Reprodução

Um suspeito de integrar milícia em Queimados, na Baixada Fluminense, e de matar

um rival no dia 3 de dezembro do ano passado, foi capturado na última quarta-feira

(15) pela Polícia Civil.

Segundo a polícia, ele é um dos líderes da Milícia do Queimadão, que atua em

alguns bairros do município. Durante a prisão, o bandido teria tentado jogar o celular e a pistola de calibre 38 pela janela do apartamento onde estava escondido.

As investigações mostraram que Alessandro Nunes Brandi Carvalho, conhecido por

Brandi ou Curvino, seguiu a vítima até um lava-jato na Rua José Vicente Lisboa.

Quando ela deixou o estabelecimento, o miliciano saiu de um veículo e atirou

diversas vezes na direção dela, que morreu no local.

Ainda segundo a polícia, a vítima morava na área da milícia, mas mantinha amizade

com traficantes da comunidade São Simão, em Queimados. Antes do assassinato, o

homem teria sido ameaçado pelo miliciano, que o teria proibido de frequentar a

favela. Brandi suspeitava que ele estivesse passando informações para o tráfico,

principalmente, após a morte de alguns milicianos na região.