Milicianos e traficantes do CV voltam a trocar tiros em duas comunidades da Zona Sudoeste do Rio

Fuzis, granadas e pistolas foram apreendidos pela PM em Rio da Pedras

Duas comunidades do Itanhangá, na Zona Sudoeste do Rio, região com territórios atualmente disputados por milicianos e traficantes do Comando Vermelho (CV), voltaram a conviver com trocas de tiros entre o fim da noite de domingo (28) e a madrugada da da última segunda-feira (29).

Em Rio das Pedras, que registra o 12º dia seguido de confrontos, homens do CV teriam atacado milicianos na localidade conhecida como Areal. Apesar dos disparos, não houve feridos.

Pouco depois, trocas de tiros também foram registradas na localidade conhecida como Vila Regata, na Muzema, região atualmente dominada pelo CV. No local, milicianos teriam atacado traficantes.

Segundo postagens feitas nas redes sociais, o barulho dos disparos chegou a ser ouvido em alguns pontos da Barra da Tijuca, bairro vizinho ao Itanhangá.

Dominação total

Segunda maior favela do país em número de domicílios, com 23.846 residências, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Rio das Pedras é a única comunidade com territórios dominados pela milícia no Itanhangá.

Comunidades próximas como o Morro do Banco, Muzema, e Tijuquinha, além de Cidade de Deus e Gardênia Azul, em Jacarepaguá, já são dominadas pelo facção criminosa.