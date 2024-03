Milicianos são capturados após confronto com agentes da PRF na Zona Oeste do Rio

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptaram um grupo de milicianos

na Zona Oeste do Rio na madrugada desta quinta-feira (7). Na ação, houve troca de tiros e 15 criminosos acabaram presos. Seis deles foram baleados e levados sob custódia para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz.

A Polícia Civil informou que o bando voltava de uma guerra com traficantes na

Carobinha, em Campo Grande, Zona Oeste. O titular da Delegacia de Repressão às

Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), delegado João

Valentim, informou que desse grupo, cinco são lideranças chamadas de “puxadores

de bonde”. Na ação, um forte armamento foi apreendido.

“Dos 15 presos, oito já foram presos pela Draco e aproximadamente cinco são

lideranças, homens violentos que fomentam a guerra. Alguns deles já investigados

por homicídios na DHC e DHBF. Então essa prisão é super importante para

desarticular um dos grupos mais violentos que tem na Zona Oeste”, explicou

Valentim.

Três seguem internados

Durante o confronto, seis milicianos ficaram feridos e foram encaminhados ao

Hospital Pedro II, em Santa Cruz. Desses, três já tiveram alta e seguiram para a

Cidade da Polícia. Os outros três seguem internados com quadro de saúde estável.

Apenas um homem conseguiu fugir da ação pela área de mata da região.

Dentre as apreensões estão 12 fuzis, sete pistolas, incluindo uma Glock G22 com o

brasão da polícia de Miami, 1.593 munições, 58 carregadores de fuzil, 18

carregadores de pistola, duas granadas, 18 coletes balísticos, alguns com placas

balística, e com identificações da PM e da Core, 20 celulares, e cinco veículos

roubados e clonados.

Bandidos integram bando chefiado por Zinho

Os bandidos integram a milícia de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, preso após

se entregar à polícia em dezembro do ano passado. As investigações apontam que

o sucessor do paramilitar é Rui Paulo Gonçalves Estevão, o Pipito, que ja foi preso

pela Draco. Solto na época da pandemia, ele não retornou foi considerado foragido.

Em coletiva de imprensa, o secretário da Polícia Civil Marcus Amim confirmou ainda que todos os milicianos são de Santa Cruz, que estavam em Carobinha para prestar apoio a um outro grupo de paramilitares que pretendiam dominar a região.

“Essa região da Carobinha tem duas organizações ligadas ao narcotráfico, que são

ADA e o Comando Vermelho. Então há um reforço da milícia de Santa Cruz para

evitar que o local fosse tomado pelos narcotraficantes”, explicou.

A ocorrência ocorreu às 4h20, quando os homens foram interceptados e reagiram,

provocando uma intensa troca de tiros no local. A abordagem foi planejada após a

PRF ser alertada através da especializada e da PM sobre o deslocamento do grupo.