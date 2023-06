Militar do Exército roda suspeito de roubar caminhões de carga no Rio

Um militar do Exército foi preso na última segunda-feira (12) dentro do quartel em

que servia na Vila Militar, Zona Oeste do Rio. Contra Fábio Barbosa Silva havia um

mandado de prisão preventiva em aberto por ser suspeito de cometer roubos a

caminhões de transporte de cargas.

A prisão foi realizada por agentes da 28ª DP (Campinho) no 26º Batalhão de

Infantaria Paraquedista do Exército. As investigações apontam que Fábio roubava

as cargas sempre na companhia de um ou mais suspeitos. Nos crimes, a quadrilha

utilizava armas e agia com violência.

Os investigadores analisaram que o suspeito tinha o aval do Comando Vermelho

(CV), maior facção criminosa do Rio, para cometer os roubos. Fábio e os

comparsas utilizavam as estruturas do grupo, mais precisamente em comunidades

da Praça Seca, na Zona Oeste, para conseguir apoio armado e locais onde

pudessem guardar o que foi roubado.

Diante do que foi levantado pela Polícia Civil, a 2ª Vara Criminal Regional de

Jacarepaguá expediu um mandado de prisão preventiva contra o militar. Fabio era

considerado foragido desde a quarta-feira passada (7). Ele já tinha passagens por

roubo de cargas e de veículos, associação criminosa e receptação.