Militar dos Bombeiros é preso pela DHBF por matar motociclista em discussão de trânsito na Baixada Fluminense

Subtenente que confessou ter atirado contra a vítima, alegou ter agido em legítima

defesa durante briga em Mesquita

O homem que matou o motociclista Neemias Francisco dos Santos durante uma

discussão de trânsito em Mesquita, na Baixada Fluminense, é o subtenente do

Corpo de Bombeiros David da Silva Silveira. Preso na manhã desta quinta-feira (23), ele confessou ter atirado contra o jovem.

Em depoimento, o militar alegou que agiu por legítima defesa e que Neemias

danificou seu carro. Ele admitiu ter fugido do local e não ter procurado as

autoridades por medo da repercussão do caso.

Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense

(DHBF), David e Neemias se envolveram em uma discussão após uma colisão na

Rua Heitor Costa Val, no Centro de Mesquita. Em seguida, David atirou contra o

motociclista, que morreu na hora. Através de imagens de câmeras de segurança, os

agentes conseguiram identificar o veículo do militar.

Homicídio qualificado

O militar foi encontrado em casa e preso por homicídio qualificado após

representação pela decretação da prisão temporária. A arma utilizada no crime foi

apreendida.

O Corpo de Bombeiros informou que abrirá um procedimento interno para apurar a

conduta do militar. Também reforçou que não compactua com atos violentos e

repudia veementemente crimes de qualquer natureza.