Militar relata suposto ‘material biológico não humano’ que foi encontrado em nave

Testemunhas fazem juramento antes de audiência sobre OVNIs nos EUA

ESTADOS UNIDOS – O Congresso dos EUA realizou uma audiência pública sobre as

alegações de que o governo está encobrindo seu conhecimento sobre óvnis

(objetos voadores não identificados) — UFOs, na sigla em inglês. A audiência

aconteceu no Capitólio, o centro legislativo dos Estados Unidos, em Washington, na

última quarta-feira (26).

Para o jornal “The Guardian”, a audiência lembrou “cenas de um filme de ficção

científica”. Das três testemunhas presentes, as declarações de uma delas chamaram

mais atenção: as de David Grusch, um ex-funcionário de inteligência dos EUA.

Segundo ele, o governo dos EUA conduziu um programa de “várias décadas” que

coletou e tentou fazer uma espécie de engenharia reversa de “restos de acidentes

envolvendo objetos não identificados”.

Grusch, que falou sob juramento, também disse que enfrentou retaliação “muito

brutal” como resultado de suas alegações sobre OVNIs — em junho deste ano, ele

deu uma polêmica entrevista ao NewsNation intitulada “Não estamos sozinhos”.

Na época, Grusch afirmou que uma força-tarefa de fenômenos aéreos não

identificados que ele fazia parte teve acesso negado a um amplo programa de

recuperação de falhas. “Estão recuperando veículos técnicos de origem não

humana. Chame-os de espaçonaves, se quiser. Veículos de origem exótica não

humana que pousaram ou caíram”, disse ele na entrevista. Grusch também disse ao

NewsNation que os EUA possuem “um bom número” desses veículos “não

humanos”.

Também segundo o Guardian, a audiência deixou “uma sensação geral de que

existe um acobertamento em algum lugar do governo dos EUA”. Apesar da

repercussão, o encontro acabou com mais dúvidas do que respostas e sem uma

conclusão formada.