Milton Guedes realiza show no Rio de Janeiro 

Milton Guedes apresenta repertório dançante com clássicos da música nacional e internacional

Considerado um dos artistas mais respeitados no mercado musical, o talentoso Milton Guedes se prepara para uma apresentação imperdível no Rio de Janeiro, onde mora há muitos anos. Neste sábado (17), às 20h, o cantor apresenta seu show no Teatro Cesgranrio (Rua Santa Alexandrina, 1.011 Rio Comprido).

Com um repertório recheado de sucessos que marcaram sua carreira e canções que se tornaram ícones da boa música nacional e internacional, o seu show traz uma mistura de estilos musicais. O espetáculo, que garante a diversão do público de todas as idades, proporciona uma experiência única com hits de Tim Maia, Djavan, Michael Jackson, Stevie Wonder e mashups de Roberto e Erasmo Carlos e Black Eyed Peas, Beyoncé e Fábio Jr, entre outros.

Multitalentoso, Milton Guedes se destaca por sua voz marcante e o domínio dos instrumentos musicais. Ao longo de sua trajetória, colaborou com grandes nomes da música brasileira e internacional, consolidando-se como um dos artistas mais respeitados e queridos do país. Como cantor, Milton segue agenda de shows por todo o país.