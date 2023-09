Mingau foi atingido do lado esquerdo da cabeça, segundo equipe médica

A equipe médica que acompanha o estado de saúde do baixista do Ultraje a Rigor , Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, informou nesta terça-feira (5), em coletiva de imprensa em São Paulo, que ele foi atingindo do lado esquerdo da cabeça. O projétil atravessou o cérebro e saiu do corpo do músico.

“O projétil penetrou na caixa craniana na região frontal esquerda, ele não foi retido dentro do crânio, ele provavelmente transfixou e se perdeu no ambiente onde houve o acidente”, explicou o neurocirurgião Manuel Jacobsen.

“Não havia resíduo do projétil dentro do crânio, é um projétil que teve orifício de entrada e orifício de saída”, completou o médico.

Segundo o especialista, a área afetada é responsável por algumas funções motoras, de linguagem e da visão. Por conta disso, já na própria UTI, alguns cuidados pra evitar complicações neurológicas, em termos de fisioterapia motora, de fisioterapia respiratória, são adotados. O estado de saúde o artista é grave.

Mingau foi baleado no último sábado (2), quando estava em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Ele chegou a ser internado no hospital da cidade fluminense, mas depois foi transferido para o São Luiz, na capital paulista, onde foi operado. O procedimento durou cerca de 3h30.