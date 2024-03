Ministério da Saúde demite diretor após denúncias sobre hospitais

Alexandre Telles comandava a diretoria do Departamento de Gestão Hospitalar e deixou o cargo após denúncia de precariedade em hospitais

O Ministério da Saúde exonerou, nesta segunda-feira (18/3), Alexandre Telles do cargo de diretor do Departamento de Gestão Hospitalar (DGH). No lugar dele, assume Maria Aparecida Braga, superintendente da pasta no Rio de Janeiro.

Telles deixou o Ministério da Saúde após denúncia de precariedade em hospitais federais no Rio de Janeiro. O Fantástico, da Rede Globo, mostrou no domingo (17/3) que as unidades de saúde tinham materiais vencidos e infraestrutura delicada, com rede elétrica comprometida e paredes danificadas.

Em nota, o Ministério da Saúde reforçou o compromisso para a reconstrução e o fortalecimento dos hospitais federais fluminenses, “para que toda a população do Rio de Janeiro tenha acesso à saúde pública de qualidade”.

Alexandre Telles é professor de medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e tem mestrado e doutorado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Reunião ministerial

A exoneração de Telles ocorre após a ministra Nísia Trindade ser cobrada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a reunião ministerial deste segunda. A chefe da Saúde foi pressionada sobre o aumento de casos de dengue no Brasil e a alta nas mortes de indígenas Yanomamis.

Mais de 1 milhão de casos

Logo no começo desta semana, o Brasil atingiu a marca de 1.889.206 casos prováveis de dengue, um recorde em comparação com os últimos 20 anos.

O maior índice da série histórica foi detectado em 2015, quando o país registrou 1.688.688 casos prováveis da doença durante todo o ano.