Ministra anuncia a criação de memorial de vítimas da covid-19

Nísia Trindade, da pasta da Saúde, disse que a gestão da pandemia no governo Bolsonaro foi “desastrosa” e o episódio não pode ser esquecido

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou na última terça-feira (25) que o

governo criará um memorial em respeito às vítimas da covid-19 e para lembrar os

erros cometidos durante a pandemia. “Aqui, no Ministério da Saúde, e já como

decisão de governo, nós teremos um memorial da covid e teremos uma política de

memória desse triste tempo”, disse durante o encontro da SBPC (Sociedade

Brasileira para o Progresso da Ciência), em Curitiba.

Apesar de considerar que o país já vive “outro tempo”, a ministra declarou que as

consequências da pandemia não devem ser esquecidas, citando memoriais do

Holocausto como exemplo. Nísia também criticou a condução – que chamou de

“desastrosa”– da crise sanitária pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“A forma como o Brasil abordou, a política de governo absolutamente desastrosa

que nos levou a 700 mil vidas perdidas. Isso não pode ser esquecido. Se não

chamar isso de genocídio, não sei que nome podemos dar”, disse.

Imunizante próprio

A ministra lembrou ainda que, apesar da produção de vacinas pelo Instituto Butantan e pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), o país não conseguiu desenvolver um imunizante próprio.

“O Brasil fez incorporação de tecnologia, contou com dois institutos para vacinas,

mas não chegou a uma vacina gerada nos seus laboratórios de pesquisa, como

aconteceu em outros países do Brics, por exemplo”, declarou.