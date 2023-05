Ministra da Saúde defende ‘intensificar a vacinação’ após OMS declarar que Covid não é mais emergência sanitária de importância internacional

Nísia Trindade fez pronunciamento no rádio e na TV. Organização Mundial de Saúde declarou o fim da emergência sanitária, que significa que não há o alerta máximo sobre a Covid

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou neste domingo (7), em pronunciamento em cadeia de rádio e TV, que o momento é de ‘intensificar a vacinação’ contra a Covid-19.

Nísia deu a declaração após a Organização Mundial de Súde (OMS) anunciar o fim da emergência sanitária. Com o anúncio, já não há o grau máximo de alerta para coordenar ações emergenciais contra a doença.

O status de pandemia, contudo, permanece, porque a Covid está disseminada globalmente.

“Um alerta: É hora de intensificar a vacinação: as hospitalizações e óbitos pela COVID-19 ocorrem principalmente em indivíduos que não tomaram as doses de vacina recomendadas”, disse Nísia.

“Por esta razão, o Ministério da Saúde, ao lado de estados e municípios, realiza desde fevereiro um movimento nacional pela vacinação de reforço para Covid- 19. Esta é a forma mais eficaz e segura de proteger nossa população. Precisamos estar unidos pela saúde, em defesa da vida”, acrescentou.

No mês passado, o governo anunciou a ampliação do reforço com a vacina bivalente contra a Covid para todos acima de 18 anos.

O mais alto título de alerta da OMS havia sido declarado para o surto do novo coronavírus no final de janeiro de 2020.

A decisão de comunicar o fim da emergência foi motivada pela queda no número de casos e de mortes pela doença, aliada ao avanço da vacinação da população.

Pelas estimativas da OMS, desde 2020, a Coviid matou mais de 7 milhões de pessoas em todo o mundo, um número que pode ser ainda mais alto. No Brasil, foram mais de 700 mil mortes, número citado por Nísia no pronunciamento.

‘Outro teria sido o resultado se o governo anterior durante toda a pandemia respeitasse as recomendações da ciência. Se fossem seguidas e cumpridas as obrigações de governante de proteger a população do país’, afirmou a ministra.

Nísia celebrou o anúncio da OMS, mas alertou que a população vai conviver com a Covid-19, “que continua evoluindo e sofrendo muitas mutações”.

“Temos há mais de um ano a predominância em todo o mundo da variante ômicron e suas sub-linhagens, sem o agravamento do quadro sanitário”, observou.

A ministra também agradeceu profissionais de saúde, laboratórios que produziram as vacinas e prefeitos e governadores que atuaram para preservar vidas nesta pandemia.

“Apesar do negacionismo, dos ataques à ciência e da política de descaso, muitas vidas foram salvas devido ao SUS e ao esforço sem limite das trabalhadoras e trabalhadores da saúde. A eles, agradeço em meu nome e em nome do Presidente Lula, que tem se dedicado desde o primeiro dia de nosso governo à política do cuidado e ao fortalecimento do SUS”, disse Nísia.