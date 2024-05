Ministra da Saúde exonera responsável pelas compras hospitalares no Rio de Janeiro

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou a exoneração de Carlos Ney Pinho Ribeiro do cargo de coordenador-geral de Governança Hospitalar no Rio de Janeiro, em uma medida publicada no Diário Oficial da última terça-feira (28). Ney ocupava a posição de liderança responsável por supervisionar as compras dos seis hospitais federais.

Fontes ouvidas pelo jornal O Globo afirmam que sua saída, em meio à crise na rede federal de saúde, foi motivada por sua suposta interferência política em nomeações para “cargos de confiança”.