Ministra da Saúde recebe proposta de municipalizar hospitais federais no Rio, mas não deve aceitar

Ministra Nísia Trindade recebeu oferta por vídeo chamada

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, recebeu na terça-feira (11) a oferta de municipalização dos hospitais federais na cidade. O assunto foi discutido durante uma vídeo chamada entre Nísia, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, e o presidente da Câmara de Vereadores, Carlo Caiado.

Segundo Lauro Jardim, do O Globo, também participou da conversa o vereador Paulo Pinheiro (Psol), presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores.

Ao ouvir a proposta, feita por Soranz e Caiado, Nísia agradeceu o apoio e frisou a importância do diálogo entre os entes federativos. No entanto, ela tem se mostrado contrária a soluções do tipo. Em março, já havia descartado a possibilidade de dividir a gestão dos seis hospitais federais do estado com a prefeitura e o governo estadual.