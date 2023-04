Ministra Daniela Carneiro pede desfiliação do União Brasil

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, e outros cinco membros da bancada do Rio na Câmara dos Deputados solicitaram à Justiça Eleitoral autorização para deixar o União Brasil, informa o jornal O Globo. No TSE, o processo está nas mãos do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposenta oficialmente a partir desta terça-feira (11).

Os parlamentares alegaram ter sofrido “assédio” por parte da direção nacional e buscaram obter uma “justa causa” para a desfiliação. Eles justificam seu pedido mencionando o corte de senha do diretório estadual, que era essencial para a destinação de recursos do fundo partidário e a nomeação de comissões municipais provisórias. Sem essa senha, não é possível realizar uma convenção estadual.

“A medida (de cassar a senha) imposta pelo presidente Luciano Bivar e seu Vice, Antônio Rueda, não passou por consulta à direção nacional, da qual também faz parte o secretário-geral (…) Cumpre repisar que o arbitrário ato impede a formação e consolidação das bases do partido no estado, bem como qualquer iniciativa dirigida à preparação para as eleições municipais (2024) e geral (2026)”, argumentam os advogados dos parlamentares.