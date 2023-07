Ministra Daniela Carneiro se reúne com Lula para definir provável troca de comando da pasta do Turismo

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, vai se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira (6) para definir se deixa, como parece provável, ou permanece na Pasta. A informação é do marido da ministra, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, prefeito de Belford Roxo (RJ).

A reunião com Lula está marcada para as 15h no Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto deseja que Daniela redija carta colocando seu cargo à disposição, agradecendo o espaço no governo e dizendo entender o momento político que exige sua saída da pasta. Ela ainda não decidiu se fará o documento

Waguinho divulgou que “ele e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, conversaram e selaram a paz e o fim das lamentações, ao menos por enquanto”.

Segundo Waguinho, a conversa foi muito boa e com compromissos assumidos de muitos benefícios para os municípios do estado do Rio de Janeiro, em especial para Belford Roxo”, diz em nota.

Leia a nota conjunta emitida pelo prefeito Waguinho e o ministro Padilha, após encontro na tarde desta quarta-feira no Palácio do Planalto:

“Em meio a turbulências por conta de troca no Ministério do Turismo, prefeito Waguinho e o Ministro Padilha selam a paz.

Depois de calorosas declarações por conta da insatisfação do Prefeito Waguinho pela possível saída de sua esposa, Daniela Carneiro, da pasta do Ministério do Turismo, ele e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, conversaram e selaram a paz e o fim das lamentações, ao menos por enquanto.

