Ministra do Turismo diz que trabalha com o menor orçamento da Esplanada

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, defendeu seu trabalho à frente da pasta

durante reunião ministerial nesta quinta-feira (15) e revelou que trabalha com o menor orçamento da Esplanada dos Ministérios.

Ela citou uma frase motivacional do filósofo Mario Sergio Cortella, sobre as

dificuldades financeiras enfrentadas por seu ministério. “Faça o teu melhor, na

condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores, para fazer

melhor ainda”, disse.

O encontro como ministros ontem foi a terceira convocada pelo presidente Luiz

Inácio Lula da Silva. Acontece em meio a críticas da articulação política e à pressão

pela demissão de Daniela.

O Palácio do Planalto vem sofrendo pressão da União Brasil para que destitua a

ministra do Turismo, nomeando para o seu cargo o deputado federal Celso Sabino

(União Brasil-PA).

Eleita pelo partido, Daniela pediu ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para se

desfiliar por causa de divergências políticas do seu grupo político com o comando

da legenda. O seu marido, o prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho, já migrou

para o Republicanos.

Na última terça-feira (13), Lula se reuniu com o casal para tratar da situação política

da ministra. Também participou do encontro o ministro das Relações Institucionais,

Alexandre Padilha. Após o encontro, o governo informou que a ministra permanecia

naquele momento no cargo.