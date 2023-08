Ministro anuncia que obras do Novo PAC serão monitoradas com câmeras e drones

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo trabalhará

O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), afirmou que o governo trabalhará “com

transparência” e fará um “monitoramento forte” das obras do Novo PAC (Programa

de Aceleração do Crescimento), programa lançado na última sexta-feira (11).

“Teremos câmeras 24 horas por dia, vamos colocar isso nos editais”, afirmou à CNN

Brasil.

Segundo ele, mesmo nas empreitadas vinculadas às vias férreas e rodovias terão

fiscalização, por meio de drones, “para que a gente tenha mensalmente ou

quinzenalmente o andamento físico dessas obras”.

O ministro ainda disse que o governo atuará em conjunto com órgãos de

fiscalização, “seja a CGU [Controladoria-Geral da União] ou o TCU [Tribunal de

Contas da União] para que passo a passo a gente vá ajustando eventuais riscos

existentes, e para que a gente garanta a transparência no trato do dinheiro público”.