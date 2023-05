Ministro da Pesca promete a Wladimir Garotinho a implantação de terminal pesqueiro no Farol de São Tomé

Em reunião nesta quarta-feira (24), em Brasília, o prefeito Wladimir Garotinho apresentou ao Ministro da Pesca, André de Paula, no Ministério da Pesca e Aquicultura, projeto para a implantação do Terminal Pesqueiro de Farol de São Tomé, divisa com Barra do Furado, Quissamã. A obra é uma antiga reivindicação dos pescadores do Norte Fluminense.

“Destacamos a importância e grandeza do terminal pesqueiro de Farol para a reindustrialização de Campos e todo o interior do estado do Rio de Janeiro e estou certo de que poderemos contar com o apoio do ministro”, declarou Wladimir, que estava acompanhado do deputado federal Áureo Ribeiro e do secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, Almy Júnior.

O ministro André de Paulo, que liderara a bancada do PSD à época em que Wlamidir era deputado federal do partido, prometeu viabilizar a obra, mostrando-se entusiasmado com o impacto da medida.

“É uma alegria receber o meu amigo, o prefeito Wladimir Garotinho, e dizer que, devido à importância desse projeto, tenho certeza absoluta de que vamos ter a contribuição do deputado Áureo no que diz respeito ao orçamento. Do ponto de vista técnico, este é um daqueles projetos que, pela importância, você conta a história da localidade antes e depois dele. Então, o prefeito pode contar com nosso entusiasmo, com nosso apoio e nosso incentivo, e vamos trabalhar de mãos dadas para tirar o projeto do papel e colocar o terminal pesqueira na prática”, garantiu.

Referência para todo o país

O prefeito explicou que o Terminal Pesqueiro de Farol de São Tomé, além de representar um verdadeiro marco para o desenvolvimento da atividade no Norte Fluminense, é um investimento que servirá de referência para todo o país.

“O ministro da Pesca se disse encantado com a grandiosidade do projeto, que afirmou ser importante para o Brasil, e garantiu que ajudará na viabilização do nosso terminal pesqueiro”, acrescentou Wladimir.

Plantas, referências, extensões, objetivos e outros dados do Terminal Pesqueiro de Farol de São Tomé foram detalhados na apresentação feita ao ministro. O terminal será criado em área que se estende do Lagamar, na praia campista, a Barra do Furado, na divisa do município de Quissamã.