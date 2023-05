Ministro Luiz Marinho manterá encontro com deputados do PT

Deputada Elika Takimoto conversa com o ministro Luiz Marinho sobre a vinda ao Rio

Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Rio,

a deputada Elika Takimoto (PT), está em Brasília esta semana para articular

encontros com representantes do Governo Federal.

Nesta quarta-feira (22), a parlamentar esteve com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que irá ao Rio nesta quinta (25) para um encontro com parlamentares do PT e os diretórios regionais do partido. A presença de Marinho, no entanto, faz parte do uma estratégia política para divulgar as ações do governo.

Há um sentimento entre integrantes do primeiro escalão de que o Governo Lula

precisa elaborar melhor as agendas e as realizações nos estados com as bases

locais, já que há uma percepção de que as ações do Executivo Federal não estão

chegado na ponta. A ideia é que a visita do ministro ao Rio também inclua um

encontro com o prefeito Eduardo Paes.

Setor naval e industrial

Vale ressaltar que hoje o partido conta com três secretarias no governo municipal:

Meio Ambiente (Tainá de Paula), Assistência Social (Adilson Pires) e

Desenvolvimento Econômico Solidário (Diego Zeidan). O intuito é debater a geração de empregos e criação de novos postos de trabalho no Rio de Janeiro, a partir da retomada do setor naval e industrial.

A deputada permanece em Brasília e, nesta quarta (24) se reuniu com o secretário

Especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais, André

Ceciliano.