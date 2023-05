Minuta de decreto prevê a redução da quantidade de armas por cidadão

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que

entregará amanhã a minuta de decreto

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que entregará

amanhã (24) a minuta de decreto com as novas regras para o porte e posse de

armas no Brasil. Ontem (22), durante evento em São Paulo, o ministro afirmou que

o governo irá reduzir a quantidade de armas que cada cidadão pode adquirir. Mas

acrescentou que a pasta não sairá “confiscando armas de ninguém”.

“Estamos tratando nessa minuta de decreto, que será submetida à apreciação do

presidente Lula, quanto à limitação da quantidade de armas que cada cidadão

pode adquirir. Nós estamos reduzindo as quantidades e regulando de modo mais

claro o que é um caçador, um atirador desportivo e um colecionador, visando

impedir o caminho de fraudes”, afirmou Dino após participar de um evento

promovido pelo Lide.

Segundo o ministro, a minuta de decreto também regula os chamados clubes de

tiro. O objetivo, diz ele, é que não haja mais a “proliferação inusitada, irresponsável

e sem critérios” dos estabelecimentos. O ministro afirmou que a pasta não está

impedindo pessoas de usarem armas que adquiriram ou que eventualmente ainda

pretendem adquirir, mas colocando “critérios claros e transparentes” para evitar

fraudes. Durante fala no evento, ele chegou a dizer que o governo não irá confiscar

armas.

“Não vamos sair confiscando armas de ninguém. Agora, evidentemente, uma

pessoa muito dificilmente consegue justificar ter 60 fuzis em casa”, disse o ministro,

que ainda comentou o aumento de colecionadores, atiradores e caçadores (CACs)

no Brasil.