Moção vai homenagear policiais por atuação durante o show de Alok em Copacabana

Público toma as areias da Praia de Copacabana para assistir ao show/Fernando Maia/Riotur

O deputado estadual Anderson Moraes (PL) protocolou, na última terça-feira (29), na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), uma moção de congratulações e

aplausos às polícias civil e militar do estado do Rio de Janeiro.

De acordo com o documento, a homenagem se deve ao ”excelente trabalho

realizado no evento do DJ Alok, denominado ‘Show do Século’, ocorrido no último

sábado, 26/08, na Praia de Copacabana, em frente ao Copacabana Palace, em

celebração ao centenário do hotel”.

O parlamentar destacou a intensa atuação dos policiais para minimizar os danos

causados à população, que culminou com a prisão de mais de 500 assaltantes que

estavam agindo durante o show.

”Certamente, não fosse a ação firme dos policiais, danos maiores poderiam ter

ocorrido, diante das latentes falhas na organização do evento por parte da Prefeitura

do Rio”, destacou Anderson Moraes.

Também assinam o documento os deputados Alan Lopes (PL), Filippe Poubel (PL),

Giselle Monteiro (PL), Índia Armelau (PL), Márcio Gualberto (PL), Rodrigo Amorim (PTB) e Thiago Gagliasso (PL).