“Momento histórico”, afirma ministra sobre o início da vacinação a contra dengue

Nísia Trindade pede que estudantes ajudem no combate a focos do

mosquito

BRASÍLIA – Ao comentar o início da vacinação contra a dengue em crianças de 10 e

11 anos no Distrito Federal, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, avaliou o momento

como histórico. “Há 40 anos, se espera uma vacina para a dengue. Tentamos

trabalhar, já havia vacina desenvolvida, mas não tão bem sucedida. Agora, temos

uma vacina incorporada ao SUS (Sistema Único de Saúde).”

“Mesmo sem epidemia, nós começaríamos essa vacinação porque a dengue é um

problema de saúde pública há muito tempo. Neste momento, é muito importante

falar dessa conquista que é termos uma vacina”, reforçou Nísia.

Segundo a ministra, a pasta trabalha em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz

(Fiocruz) e outros laboratórios nacionais para ampliar a produção da vacina,

atualmente fabricada pelo laboratório japonês Takeda. “Vamos apoiar também a

vacina do Instituto Butantan, que ainda não foi submetida à Anvisa (Agência

Nacional de Vigilância Sanitária.”

“Falei, inclusive, para todas as crianças: ‘vocês, nas escolas, nos ajudem na

campanha de combate aos focos do mosquito (Aedes aegypti). Também vamos

estar atentos aos sinais da doença, para não nos automedicarmos, cuidarmos da

hidratação. Estas são as mensagens mais importantes neste momento”, afirmou

Nísia.