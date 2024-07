Monomotor faz pouso forçado na areia da praia de Itaipuaçu no RJ

Avião de pequeno porte fez o pouso emergência perto do mar

Um monomotor fez um pouso forçado na Praia de Itaipuaçu, em Maricá, na Região Metropolitana, no fim da tarde da última quarta-feira (10). Entre os passageiros da aeronave estava o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Espírito Santo, José Carlos Rizk Filho, além do piloto. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados para socorrer as vítimas. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações iniciais, o avião, do modelo EMB-710C de prefixo PT-NLA, fazia o trajeto Jacarepaguá (RJ) x Vitória (ES). Testemunhas contaram que a aeronave fez o pouso emergência na faixa de areia, bem próximo ao mar e chegou a “pular” na faixa de areia por várias vezes até se estabilizar no solo.

O presidente da OAB-ES comentou sobre o acidente em suas redes sociais. “Tive uma queda de avião mas estou bem. Deus é bom o tempo todo! Obrigado!”, escreveu. A filha de José Carlos Rizk também comentou sobre o acidente com o pai: “Livramento”.