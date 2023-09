‘Monstro’ que espancou e matou bebê de 11 meses vai para cadeia

A prisão do assassino foi cumprida por agentes da 26ª DP (Todos os

Santos)

Policiais civis da 26ª DP (Todos os Santos) prenderam nesta quinta-feira (14), um homem pelo crime de homicídio. Ele foi capturado na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro, após trabalho de inteligência e monitoramento.

De acordo com as investigações, o acusado é responsável pela morte de Arthur

Miguel de Souza Barbosa Pinheiro, de apenas 11 meses. O autor era companheiro

da avó do bebê e teria o agredido em circunstâncias que ainda estão sendo

apuradas pela distrital.

A vítima deu entrada em uma unidade de saúde, no último dia 2, com lesões no

rosto, na cabeça e no corpo, e foi transferida para a realização de um procedimento

cirúrgico, mas não resistiu e faleceu, no dia 5. Ela já tinha sido internada 15 dias

antes com uma lesão na cabeça.

No hospital, o acusado contou que a criança teria caído de um degrau da escada,

mas os médicos constataram que os machucados não condiziam com o relato, já

que haviam marcas de esganadura. O agressor era responsável por tomar conta do

bebê enquanto a avó trabalhava.

Contra o criminoso foi cumprido um mandado de prisão temporária. O detido foi

levado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.