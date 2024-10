Moradores denunciam descaso da Light após temporal provocar apagão em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

Mais de 24 horas após um temporal seguido por forte ventania atingir a Baixada Fluminense e provocar apagões em diversas regiões do Estado do RJ, na tarde da última quinta-feira (24), moradores de um condomínio em Nova Iguaçu reclamavam da falta de luz.

Os cerca de 55 moradores do Condomínio Carlos Gomes, no bairro da Luz, estão revoltados com o descaso da companhia de energia Light que, até o final da tarde desta sexta-feira (25), ainda não tinha enviado equipes de manutenção para restabelecer o serviço de abastecimento de energia elétrica que atingiu toda a região.

Em conversa com a reportagem do Hora H, um morador disse que ligou cerca de sete vezes para o Light Emergência da empresa e anotou todos os números de protocolo (2400017661; 2400057231; 2400205914; 2400205914; 2400242486; 2400249454; 2400262766), mas sem solução.

“Outras pessoas também ligaram. O atendente disse que tínhamos que aguardar as equipes, mas ninguém apareceu até agora. A Light usa de descaso e presta um péssimo serviço à população. Vou entrar na Justiça e processar a empresa por danos morais e materiais”, disse o funcionário público Rodrigo Caldas.

Prejuízos e sufoco

Sem luz, os moradores contabilizam prejuízos materiais, com quilos de alimentos perecíveis que estragaram por falta de refrigeração. “Minha mãe jogou fora tudo que estava na geladeira. Até carne que tínhamos comprado para o fim de semana estragou. E agora, quem vai arcar com nosso prejuízo?”, pergunta outro morador.

Quem mais sofre com a falta de luz são os idosos e crianças, inclusive as recém-nascidas, devido ao calor dentro de ambientes fechados. “Precisei levar minha mãe para casa do meu irmão. Ela usa um aparelho de pressão para tratamento da apneia obstrutiva do sono. Sem energia elétrica, a máquina, que é recarregável, não funciona”, afirmou.

A reportagem enviou um pedido de nota à assessoria de imprensa da Light sobre o problema, mas até o fechamento desta matéria, às 17h45, não havia recebido uma resposta.

Por Antonio Carlos, Hora H