Moradores e comerciantes em Nova Iguaçu comemoram reforço no policiamento

Moradores e comerciantes do bairro Rancho Novo, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, têm manifestado alívio e gratidão pela intensificação do policiamento na região. Após uma onda de assaltos que gerou insegurança e temor entre a população, a presença mais constante e ativa da Polícia Militar, através do 20° BPM (Mesquita) trouxe uma nova sensação de segurança.

O reforço policial, que inclui patrulhas diárias, operações preventivas e maior vigilância nas principais vias do bairro, tem sido essencial para inibir ações criminosas e restabelecer a tranquilidade local.

O comando do corporação reforçou o compromisso com a segurança pública, destacando que o objetivo é garantir que os moradores e comerciantes do bairro possam viver e trabalhar com tranquilidade.