Moradores protesta contra operação da PM em comunidades da Zona Norte do Rio

Moradores atearam fogo em pneus e caixotes de madeira na Estrada do

Quitungo

Moradores da comunidade do Quitungo, em Brás de Pina, na Zona Norte do Rio,

realizaram um protesto contra uma operação da Polícia Militar na manhã de quinta feira (18). A Estrada do Quitungo ficou parcialmente bloqueada na altura da Rua Oliveira Melo, após o grupo atear fogo em caixotes e pneus.

Segundo informações, os moradores estariam insatisfeitos com a prisão de três

jovens da comunidade. Em um vídeo dos vídeos divulgados nas redes sociais é

possível ver os manifestantes sendo afastados do local do ato por PMs do 16º BPM

(Olaria).

Os policiais integravam equipes que realizam a ação nas comunidades da Tinta,

Quitungo e Guaporé com o objetivo de “coibir movimentações criminosas e roubo de veículos na região”.

Em nota, a PM não confirmou nenhuma prisão e informou que foi acionada para a

manifestação. Durante o deslocamento, os policiais receberam a informação de que

homens armados teriam sequestrado um ônibus para incendiar o veículo e bloquear

a via onde o protesto era realizado. Os bandidos foram surpreendidos pela viatura e

fugiram para dentro da comunidade antes de concluir a ação.