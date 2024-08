Moraes manda soltar Silvinei Vasques; ex-diretor da PRF terá que usar tornozeleira eletrônica

Ministro Alexandre de Moraes votou pela condenação de Fátima de Tubarão a 17 anos de prisão

BRASÍLIA – O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta quinta-feira (8) a soltura do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques. A informação é do Blog da Camila Bomfim, no portal g1.

Moraes revogou a prisão preventiva por entender que os elementos que levaram à prisão, há um ano, não se aplicam mais ao caso. Silvinei Vasques terá que cumprir medidas cautelares, incluindo: o uso de tornozeleira eletrônica; obrigação de se apresentar à Justiça periodicamente; cancelamento do passaporte e proibição de deixar o país; suspensão do porte de arma de fogo; proibição de uso das redes sociais. Moraes também proibiu comunicação de Silvinei com outros investigados.

O policial está preso desde 9 de agosto de 2023 por ordem do STF, acusado de tentar interferir no segundo turno das eleições de 2022 para beneficiar o então presidente Bolsonaro. Ele cumpre a prisão preventiva no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.