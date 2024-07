Morre chefe do tráfico do Morro do Sapo baleado em operação da PM na Baixada Fluminense

Willian Sérgio, conhecido como WL, era o quinto bandido ferido durante ação no Complexo da Mangueirinha, em Caxias

O quinto homem baleado durante a operação da Polícia Militar no Complexo da

Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, morreu na madrugada

deste sábado (27). Willian Sérgio, conhecido pelo vulgo de WL, é apontado pela polícia como chefe do Morro do Sapo, que faz parte do Complexo.

Outros quatro criminosos morreram logo após o confronto, que aconteceu na última

sexta-feira (26), quando policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) faziam uma

operação para conter o tráfico de drogas e disputas territoriais. Eles eram

seguranças do chefe.

Willian Sérgio Gomes da Silva, de 32 anos, tinha três anotações criminais e estava

no comando do Morro do Sapo. Ele foi atingido por tiros na barriga, passou por

cirurgia e foi entubado. Mas, com quadro gravíssimo, ele morreu às 1h40 deste

sábado.

Com o grupo, foram apreendidos dois fuzis, duas pistolas, um rádio de

comunicação e drogas.