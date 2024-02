Morre criança que caiu do terceiro andar de prédio na Barra da Tijuca

Helicóptero dos bombeiros resgata criança na Barra da Tijuca

A menina de 3 anos, que caiu do terceiro andar de um prédio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, morreu, na noite desta sexta-feira (9). Ela deu entrada em estado gravíssimo no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul.

A informação da morte foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Ela chegou na unidade por meio de um helicóptero do Corpo de Bombeiros após cair da varanda do terceiro andar de um prédio na Avenida Lúcio Costa.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares foram acionados para o local por volta das 13h50 para socorrer uma criança que tinha caído da varanda de um edifício localizado na altura do Posto 7.

Durante o resgate, o helicóptero da corporação precisou pousar na Avenida Lúcio Costa. A pista sentido São Conrado ficou temporariamente interditada. O fluxo de veículos foi liberado por volta das 14h45 e o trânsito flui sem dificuldades na região.

Procurada, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca). Testemunhas estão sendo ouvidas e a investigação segue em andamento para esclarecer a causa da queda da criança.