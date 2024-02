Morre ex-presidente da Alerj e do PMDB do Rio de Janeiro

Gilberto Rodriguez foi também vereador e vice-prefeito de Nilópolis

Filho de espanhóis, morreu na madrugada de hoje (9), de falência múltipla dos órgãos, no apartamento em que morava no condomínio Atlântico Sul,na Barra da Tijuca, o ex-deputado estadual Gilberto Rodriguez, 89 anos, que se aposentou da vida pública nos anos 90. Seu colega de partido (PMDB) desde os anos 70, o ex-

deputado Délio Leal definiu Gilberto para o Nova Iguaçu Online: “Ele foi um político redondo”.

Nascido em Cascadura, Gilberto foi ainda jovem para Nilópolis. Gilberto tratava seus adversários com respeito, admiração e uma amizade que iam além do cotidiano da política. Era comum vê-lo, às segundas-feiras, participando de animadas conversas com os integrantes das famílias Sessim e Abraão numa mesa do restaurante que juntava os líderes políticos no centro de Nilópolis.

Elegeu-se vereador e depois vice-prefeito no início dos anos 70. Em meados desta

década, conquistou seu primeiro mandato de deputado estadual. Em 1982 ele

liderou a oposição ao governo Brizola na Alerj, embora a bancada do PMDB

participasse do governo de coalizão com participação ativa em secretarias.

Em 1986 apoiou Moreira Franco no PMDB e acabou eleito presidente da Alerj, cargo para o qual foi reeleito. Gilberto tinha excelente relação política com os deputados da oposição , com o judiciário e com empresários, particularmente com os de transportes. Ele presidiu a Alerj durante os trabalhos que resultaram na atual

Constituição estadual depois da promulgação da Constituição Federal em 1988.

Governador interino

Durante uma viagem de Moreira Franco a Moscou, Gilberto assumiu interinamente o governo estadual. Foi como governador em exercício que ele promulgou a lei 1.640 que criou em 1989 o município de Belford Roxo, emancipado de Nova Iguaçu depois de um plebiscito.

Nomeado para o para o Conselho de Contas do Estado do Rio de Janeiro, viu o

órgão ser extinto quando Brizola retornou ao governo do Rio em 1990. O Conselho

de Contas acabou, mas Gilberto e os demais conselheiros ganharam na justiça o

pagamento do salário mensalmente.

Gilberto deixou três filhos: Gilbertinho, Paula e Gisela. O local do sepultamento e o

horário não foram definidos porque dependem da chegada dos filhos que estão nos

Estados Unidos.