Morre Francisco Dornelles, ex-ministro, ex-senador e ex-governador do estado

Francisco Dornelles estava internado desde o final de maio no Hospital

Pró-Cardíaco, em Botafogo, na Zona Sul/Reprodução

Francisco Osvaldo Neves Dornelles morreu nesta quarta-feira (23), aos 88 anos. A informação foi confirmada pelo Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, na Zona Sul, onde o político estava internado desde o final de maio. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Parente de dois ex-presidentes brasileiros, Tancredo Neves e Getúlio Vargas, ele

acumulou cargos de destaque em sua longa carreira: foi ministro da Fazenda e de

mais duas pastas, senador da República, deputado federal e governador do Rio. A

maior parte de suas quase nove décadas foi dedicada à vida pública.

Nasceu em Belo Horizonte e iniciou os estudos em São João Del Rei, também em

Minas Gerais. Foi lá que aumentou a proximidade com o tio Tancredo Neves.

Ainda jovem, Dornelles se mudou com a família para o Rio de Janeiro. Foi na antiga

capital federal que se formou em direito. Em seguida, especializou-se em finanças

públicas na França e em tributação internacional na Universidade de Harvard, nos

Estados Unidos.

Futuro político

Na volta ao Brasil, dedicou-se à carreira acadêmica. A influência de parentes

famosos, como Tancredo e o também ex-presidentes Getúlio Vargas, acabou

determinando o futuro de Dornelles.

Foi secretário particular de Tancredo e exerceu dezenas de cargos públicos, ainda

durante o governo militar. Foi secretário da Receita Federal, em 1979, se elegeu

deputado federal cinco vezes seguidas, entre 1987 e 2003.

Dornelles fez parte da Assembleia Nacional Constituinte, ajudando a aprovar a

Constituição Federal de 1988.

Foi ministro da Fazenda, em 1985, no primeiro governo civil, depois de mais de 20

anos de regime militar no país. Era o governo de José Sarney, que assumiu a

presidência interinamente com a internação de Tancredo e, depois, definitivamente,

com a morte do presidente.

Foi ainda ministro de Indústria, Comércio e do Turismo, e ministro do Trabalho e

Emprego no governo de Fernando Henrique Cardoso. Em 2006, foi eleito senador

pelo Rio.

Assumiu interinamente

Dez anos depois, em março de 2016, como vice-governador do Rio, assumiu o

governo interinamente por causa do afastamento do então governador Luiz

Fernando Pezão, que sofria problemas de saúde à época.

No fim de 2018, assumiu de novo o Governo do Rio, quando o então governador

Luiz Fernando Pezão foi preso numa das fases da Lava Jato. Dornelles ficou 33 dias

no cargo, até o fim do mandato.

O velório do ex-governador será na sexta-feira (25), das 11h às 15 h, no Centro Cultural da Fundação Getúlio Vargas. Em seguida , o corpo será cremado em cerimônia apenas com a presença dos familiares.