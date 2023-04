Morre homem que ateou fogo em ônibus em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense 

O homem que ateou fogo a um ônibus, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no último dia 5, morreu na última segunda-feira (10) no Hospital Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, onde estava internado.

Cléber da Conceição Sirilo, de 39, teve 50% do corpo atingido por queimaduras. Ele foi preso em flagrante logo após o incêndio, que também causou a morte de uma criança, de 4 anos. De acordo com a

Secretaria Municipal de Saúde, Cléber morreu na noite da última segunda-feira, dia 10.

Uma das vítimas do ataque, a pequena Heloíse Victória da Silva Ribeiro, de 4 anos, foi enterrada na última sexta-feira, no Cemitério Nossa Senhoras das Graças, em Duque de Caxias. A menina, que teve queimaduras de 2° e 3° graus em 90% do corpo, e morreu na noite de quinta no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, no mesmo município.

A mãe, a dona de casa Larissa Silvestre da Silva, de 26 anos, segue internada em estado grave, também com 90% do corpo queimado e trava uma batalha pela vida.