Morre homem que sofreu ataque a fogo de companheira no Rio

Câmera de segurança mostra momento em que mulher ateia fogo na vítima. Suspeita segue em liberdade. Homem ficou internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha

André Luiz de Amorim Chapeta, de 50 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (8), no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde estava internado em estado grave. Ele sofreu um ateamento de fogo na última segunda-feira (4) provocado por sua companheira no bairro Jardim América, na Zona Norte do Rio.

A suspeita Ana Maria Paixão segue em liberdade. Ela havia sido presa na manhã de quinta-feira (7) por policiais da 38ª DP (Brás de Pina), mas o Tribunal de Justiça do Rio ainda não havia se manifestado sobre o pedido de prisão feito pela Polícia Civil na I Vara Criminal.

A Justiça informou que o processo em fase de inquérito não consta na consulta e lembrou que nesta sexta-feira os cartórios estão fechados em função do feriado do Dia da Justiça.

Inicialmente, o caso era investigado como tentativa de homicídio. Com a morte de André Luiz, Ana Maria passa a responder por homicídio qualificado por meio cruel, por conta da utilização de fogo, e motivo fútil, já que a motivação do crime foi ciúme.

O delegado Flávio Rodrigues, responsável pela investigação, afirmou que a equipe precisou liberar a autora na noite desta quinta-feira. Ela não tinha antecedentes criminais. Ana Maria ateou fogo no companheiro dentro de uma peixaria na Rua Cari Levi. Ela prestou depoimento na quinta e confessou o crime. A autora não possuia anotações criminais até então.

Imagens nas redes

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível vê-la jogando álcool no corpo da vítima e em seguida acendendo um isqueiro. No momento em que ela joga o líquido inflamável, ele permanece sentado e aparenta não acreditar que ela seria capaz de o incendiar. Após o fogo se alastrar, ele corre em chamas em direção ao interior do estabelecimento.