Morre menina atingida por tiros em execução a adolescente na Zona Oeste do Rio de Janeiro 

A adolescente Ketellyn de Oliveira, 17 anos, baleada na noite da última terça-feira (25) após um ataque a tiros no Recreio, Zona Oeste, não resistiu e morreu durante a madrugada desta quarta-feira (26) no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. A jovem foi atingida junto com um amigo, Gabriel da Silva Gonçalves, 17 anos, que morreu na hora.

Ela e outros amigos estavam na rua quando um motociclista passou atirando na direção deles. Gabriel da Silva Gonçalves, de 17 anos, morreu na hora. A mãe de Gabriel se desesperou após chegar ao local e ver o filho caído no chão. Ela contou que Gabriel estava cumprindo medida socioeducativa por roubo e havia deixado o Degase da Ilha do Governador havia cinco meses.

“Ele ficou só um mês. Eu falei para o juiz: ‘a técnica me ligou mandando eu ir assinar para o liberar’. Mas eu disse que: ‘se ele fez alguma coisa, ele tem que pagar. Não tem nem um mês, ele tem que ficar aí dentro’. Foi um cara lá que nem o nome na certidão tem, o juiz liberou o cara sem comprovar que era família. O juiz liberou para o garoto sair”, disse a mãe de Gabriel, que não quis ser identificada.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O TJ disse ainda que a decisão da manutenção de prisões cabe à Justiça, e não à família.