Morre PM do Bope baleado no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio 

Rafael Wolfgramm foi baleado durante a operação no Complexo da Maré

Morreu na noite do último domingo (16), depois de cinco dias internado no Hospital Federal de Bonsucesso, o sargento do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Rafael Wolfgramm Dias, baleado no Complexo da Maré, na Zona Norte. Na ocasião em que foi atingido, outras cinco pessoas morreram, entre elas o policial militar Jorge Galdino Cruz, de 32 anos.

Rafael chegou a passar por cirurgia e permaneceu em estado grave na maior parte de sua internação. Nas redes sociais, familiares e amigos organizaram campanhas para doação de sangue, além de mobilizarem correntes de oração pela recuperação do agente. O corpo do militar foi sepultado nesta terça-feira (18) no Cemitério Jardim da Saudade, de Sulacap, na Zona Oeste do Rio.

Segundo investigações, o ataque aos policiais foi ordenado por líderes do Terceiro Comando Puro (TCP), que domina parte das comunidades da Maré. Na ocasião, os agentes ficaram encurralados em uma casa, onde o sargento Jorge Galdino foi baleado e morto. Um áudio que circulou nas redes sociais revelou o momento do ataque: “Três canas ali, vamos quebrar a casa com eles dentro. Não vai sair da casa, filha da p*”, gritou um dos criminosos.

Bandido é um dos mais procurados

Entre as lideranças do tráfico à frente da ordem está Thiago da Silva Folly, o TH. Ele é considerado também um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro, tendo 16 mandados de prisão expedidos por homicídios, assaltos e tráfico de drogas. De acordo com as investigações da Polícia Militar, os policiais do Bope conseguiram chegar bem próximo do esconderijo usado por TH na Comunidade do Timbau, na Maré.