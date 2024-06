Morre Ricardo Pereira Lira, um dos mais notáveis advogados do Rio

O professor Ricardo César Pereira Lira tinha 91 anos

Um dos mais notáveis advogados fluminenses, com trajetória repleta de feitos na seara jurídica, o professor Ricardo César Pereira Lira morreu na última terça-feira (18), aos 91 anos, no Rio.

O presidente da seccional fluminense da Ordem dos Advogados do Brasil, Luciano Bandeira, decretou luto oficial de três dias.

“É um momento de dor para toda a advocacia. Tive a satisfação de estar com o professor Ricardo Lira em diversos momentos e sou um grande admirador, tanto de sua capacidade intelectual quanto por tudo o que construiu. As gerações de alunas e alunos formados por ele ajudaram a construir a história do Direito brasileiro. Seu legado será seguido e jamais esquecido”, afirmou o presidente Luciano Bandeira.

Lira formou-se em Direito em 1955 pela antiga Universidade do Estado da Guanabara, atual Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), onde tornou-se doutor em Direito em 1972. Marcou a história da instituição, na qual chegou ao cargo de vice-diretor e foi um dos precursores do programa de pós-graduação.

Um dos mais respeitados especialistas em Direito Urbanístico e de Cidades do país e autor de obras referenciais sobre o tema, Lira era defensor intransigente da função social da propriedade e dedicou sua carreira a matérias relativas à propriedade urbana e responsabilidade civil.