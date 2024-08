Morre Silvio Santos aos 93 anos em São Paulo

Morreu na madrugada deste sábado (17), aos 93 anos, Silvio Santos. O apresentador e dono do SBT estava internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 1 de agosto. Duas semanas antes, ele já havia passado pela unidade de saúde para receber cuidados médicos após contrair H1N1.

A assessoria de imprensa do SBT confirmou a notícia e publicou um texto de despedida ao comunicador.

“Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros”, dizia o comunicado.

A equipe do Albert Einstein seguiu monitorando o estado de saúde do artista, adotando um esquema de “blindagem total” para que não vazasse nenhuma informação sobre ele. Nenhum boletim foi emitido durante a hospitalização. Na ocasião, o SBT informou que o artista teria ido ao hospital para fazer apenas exames de imagem.

Silvio Santos deixa a esposa, Íris Abravanel, e as filhas Patrícia Abravanel, Rebeca Abravanel, Silvia Abravanel, Daniela Beyruti, Renata Abravanel e Cintia Abravanel.

QUEM FOI SILVIO SANTOS

Nome inestimável da televisão brasileira e da história do país, Silvio Santos começou como camelô e virou um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Dono de um carisma inestimável, o primogênito de seis filhos de pais judeus, fundou o SBT em 1981 e por muitos anos se consolidou na vice-liderança de ibope — atrás somente da Globo –, com uma programação voltada ao público infantil e à família, tendo seu tradicional programa de auditório, o Programa Silvio Santos, como marca registrada.

De todos os apresentadores da história da TV brasileira, Silvio foi o que mais conseguiu traduzir o modelo americano de atração televisiva de sucesso para os padrões nacionais e, com isso, acertar em cheio o coração do povo brasileiro. O país, então, se despede de uma figura importantíssima que, muito provavelmente, nunca será esquecida.