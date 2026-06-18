Morre subtenente da PM baleado em ação na Comunidade do Borel, na Zona Norte do Rio de Janeiro

A Secretaria de Estado de Polícia Militar lamentou oficialmente a morte do subtenente Jorge Leonardo Santos Barros, de 46 anos, ocorrida na última terça-feira (16). O policial militar estava internado no Hospital Central da Polícia Militar (HCPM) desde o dia 30 de maio, quando foi baleado.

Na ocasião do crime, equipes da corporação foram atacadas a tiros por criminosos durante uma ação na Comunidade do Borel, na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro. O militar foi atingido no confronto, socorrido e encaminhado à unidade hospitalar, onde permaneceu sob cuidados médicos por pouco mais de duas semanas, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos.

Trajetória na corporação

O subtenente Jorge Leonardo ingressou na Polícia Militar em 2002 e acumulava 24 anos de dedicação à segurança pública. Atualmente, ele era lotado na Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) Borel.

Ao longo de sua carreira, o profissional serviu em diferentes divisões da PMERJ, incluindo: 12º BPM (Niterói); Centro de Educação Física e Desportos (CEFD); Outras Unidades de Polícia de Proximidade (UPPs).

O policial deixa esposa, um filho e uma enteada.