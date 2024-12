Morre suspeito apontado como responsável por guerra territorial no Rio

Pistola e fuzil foram apreendidos na ação realizada no Catiri

Conhecido pelo apelido de Chinaide, o suspeito é apontado como um dos responsáveis pela guerra que ocorre na região de Jardim Bangu, na Zona Oeste do Rio. Ele foi baleado em um confronto com policiais militares no Catiri, morreu na noite do último domingo (8). Um comparsa dele também foi ferido na troca de tiros e não resistiu.

Segundo a Polícia Militar, Chinaide, que seria integrante do Comando Vermelho (CV) e natural do Morro da Fé, na Penha, na Zona Norte, estaria envolvido na guerra entre traficantes e milicianos pelo domínio territorial da área de Jardim Bangu.

A corporação informou que ele participou de uma invasão a um condomínio na Estrada da Cancela Preta, em Bangu, ocorrida no dia 9 de novembro. O bando estaria atrás de um miliciano na época. Em uma gravação, o jovem aparece segurando uma arma.

Ainda de acordo com a PM, no último domingo (8), policiais do 14º BPM (Bangu) realizavam patrulhamento pela região do Catiri quando foram recebidos a tiros por criminosos. Na ação, houve confronto e dois suspeitos, sendo um deles Chinaide, ficaram feridos.

A Polícia Militar destacou que eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ressaltou que a dupla deu entrada já em óbito.

Um fuzil e uma pistola foram apreendidos durante a ação. A ocorrência foi encaminhada para a 34ª DP (Bangu). Após as mortes, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu o caso.