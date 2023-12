Morre suspeito de assassinar ex-mulher na frente dos filhos em São João de Meriti

Leandro Santos Dias deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes com um tiro nas costas e várias perfurações no abdômen

Suspeito de matar a ex-companheira na frente dos filhos, Leandro Santos Dias, de

34 anos, morreu nesta quinta-feira (30) no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele deu entrada no começo da tarde da última quarta-feira (29), levado por uma viatura policial, com um tiro nas costas e várias perfurações no abdômen. A vítima foi encaminhada para o centro cirúrgico e estava internado em estado gravíssimo.

A polícia suspeita que Leandro tenha sido baleado por traficantes do bairro

Pantanal, em Caxias, em represália pelo crime.

A vítima, Cristiane dos Anjos Barbosa, de 30 anos, foi assassinada na frente dos

três filhos na casa onde morava, no Parque Araruama, em São João de Meriti,

também na Baixada Fluminense, na terça-feira (29).

Estava amamentando

De acordo com relatos de testemunhas, a vítima passou a morar com a mãe após

um desentendimento com o marido. Leandro foi à residência perguntar se Cristiane

gostaria de voltaria a morar com ele. Momentos depois, enquanto a moça estava

amamentando o bebê, ele atirou nela na frente das crianças, que também estavam

no local.

Cristiane foi enterrada no Cemitério Tanque do Anil, em Duque de Caxias. Ela deixa

três crianças de 2 e 4 anos, e um bebê de 2 meses.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga os dois casos.