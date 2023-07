Morte suspeita de magnata russa que caiu do 11º andar é investigada

Kristina Baikova era vice-presidente de um banco

RÚSSIA – Vice-presidente de um banco russo, Kristina Baikova morreu após cair do

11º andar de um apartamento no último sábado (24), compartilhou a agência de

notícias Regnum. A morte da magnata de 28 anos é mais uma na longa lista de

fatalidades em circunstâncias suspeitas que estão sendo investigadas pelas autoridades do país.

“Verificou-se que na noite de 23 de junho, a falecida ligou para seu amigo de 34

anos e o convidou para uma visita no fim de semana. Por volta das 3 da manhã, ela

caiu da janela. O corpo dela foi encontrado perto de uma das entradas da casa em

que vivia”, disse uma fonte à agência.

Mortes misteriosas

Desde o início da invasão à Ucrânia, uma série de magnatas russos morreram de

maneira misteriosa. Muitos deles criticaram abertamente a guerra. Em dezembro de

2022, por exemplo, o empresário multimilionário Pavel Antov morreu depois de cair da janela do terceiro andar de um hotel de luxo na Índia.

Já em setembro do ano passado, Ravil Maganov, então presidente da principal

petrolífera da Rússia, morreu após cair da janela de um hospital de Moscou.

A onda de mortes de ricos na Rússia gerou especulações sobre suicídios forjados e

acusações ao Kremlin por um suposto envolvimento nos casos.

Nos últimos anos, um opositor de Vladimir Putin e um ex-espião russo foram

envenenados, mas sobreviveram. Nos dois casos, o governo russo foi acusado

como responsável pelos ataques.