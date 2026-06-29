Morto em frente a condomínio de luxo no Recreio era acusado de aplicar golpe em comércios no Rio

O corpo de Rodrigo Basílio Lemos, que era acusado de integrar grupo investigado por golpes em estabelecimentos de luxo

A Polícia Civil investiga o ataque a tiros que terminou na morte de três homens na noite da última sexta-feira (26), no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Entre os mortos está Rodrigo Basílio Lemos, que possuía histórico com a Justiça e respondia a processo por estelionato, acusado de fazer parte de uma quadrilha especializada em aplicar golpes em estabelecimentos de alto padrão.

Rodrigo chegou a ser preso em flagrante em dezembro do ano passado pelo crime. No entanto, em janeiro, após virar réu junto a outros comparsas, ele teve a prisão relaxada. Para responder ao processo em liberdade, a Justiça havia lhe imposto medidas cautelares rigorosas, como a obrigação de se apresentar mensalmente em juízo e a proibição expressa de frequentar estádios de futebol, bares, boates e locais com consumo ostensivo de drogas.

O crime

O triplo homicídio aconteceu na Estrada Benvindo de Novaes, na altura do número 2.800, bem próximo à entrada do Condomínio Sublime Max. Além de Rodrigo, as outras duas vítimas foram identificadas como João Paulo Pereira de Vasconcelos e Vitor Lucas Silva de Oliveira.

De acordo com as informações preliminares da apuração, as três vítimas estavam dentro de um carro estacionado perto do condomínio quando criminosos passaram a bordo de um Fiat Mobi branco e abriram fogo. Testemunhas relataram ter ouvido uma intensa sequência de disparos na localidade.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) busca esclarecer a motivação e a autoria do crime. Entre as linhas de investigação, os agentes apuram se o triplo homicídio pode ter relação com disputas territoriais de grupos criminosos na região ou com o histórico das próprias vítimas.