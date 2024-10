Motociclista tem perna decepada após acidente em Belford Roxo

Um motociclista teve a perna arrancada após colidir com um carro na tarde da última quarta-feira (9), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Os quartéis de Belford Roxo e Nova Iguaçu foram acionados às 14h30 para a Avenida Automóvel Clube, na altura do nº 2325. No local, a vítima recebeu os primeiros socorros. O motorista do carro não sofreu ferimentos.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionada e levou o motociclista, em estado grave, para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Ainda não há informações sobre o estado de saúde.