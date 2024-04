Motorista abandona carro na Via Dutra e provoca colisão

Acidente aconteceu na altura do km 321

O acidente aconteceu na manhã de quinta-feira (18) na altura do km 321 da Via Dutra, em Itatiaia, na pista sentido Rio. A Polícia Rodoviária Federal informou que a motorista do veículo bateu na mureta de proteção da rodovia e abandonou o carro

para ir até o Hospital de Emergência de Resende buscar atendimento. Ela sofreu

ferimentos leves e foi autuada pelo abandono do veículos e por não ter CNH.

Como o veículo em que ela estava ficou abandonado na Via Dutra, um ônibus não

conseguiu desviar e bateu. Ninguém ficou ferido. O acidente causou interdição da

via por uma hora, mas foi liberado assim que os veículos foram retirados.