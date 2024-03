Motorista de aplicativo cai em emboscada de traficantes e é espancado até a morte

O corpo de Rodrigo Sararolli Ouriques foi encontrado em Duque de Caxias. DHBF apreendeu adolescente suspeito do crime

Com o apoio de equipes da 62ª DP (Imbariê) e do 15º BPM (Duque de Caxias),

agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) apreenderam

um adolescente de 17 anos, na noite da última segunda-feira (25), suspeito de

participar da morte do motorista de aplicativo e produtor cultural Rodrigo Sararolli

Ouriques, de 35 anos. O marginal foi localizado em Imbariê, em Duque de Caxias,

na Baixada Fluminense.

Morador de Niterói, na Região Metropolitana, a vítima estava desaparecida desde

23 de março deste ano, quando quando fazia corridas. O último contato feito por ele

foi no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, também na região, quando Rodrigo

falou que iria para casa. A Polícia Civil começou a investigar o desaparecimento a

partir do registro feito por parentes na delegacia.

Falso pedido de corrida

O adolescente contou que traficantes da comunidade Parada Angélica, em Duque

de Caxias, atraíram a vítima com o pedido de uma corrida. Quando Rodrigo chegou

ao local, foi amarrado e colocado no porta-malas de seu próprio carro.

Depois disso, os criminosos levaram o carro para uma região de mata em Imbariê,

onde a vítima foi espancada e assassinada. O corpo foi encontrado na segunda-

feira.

O carro e o telefone celular da vítima estavam com o adolescente apreendido e

foram recuperados.

As investigações continua para identificar e prisão dos outros traficantes envolvidos

no crime. A Polícia Civil pede que quem tenha informações sobre eles entre em

contato com o Disque Denúncia da DHBF por meio do WhatsApp (21) 99805-4394.

O sigilo é garantido.