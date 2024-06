Motorista de app é morto a facadas na Zona Oeste do Rio 

Simão Rosa Monteiro foi atacado em frente a rodoviária de Campo Grande

O motorista de aplicativo Simão Rosa Monteiro, de 42 anos, foi assassinado com

uma facada nas costas durante uma tentativa de assalto, na última quarta-feira (5),

na Rua Iaçu, nas proximidades da Rodoviária de Campo Grande, na Zona Oeste do

Rio. Ele chegou a ser levado para o Hospital municipal Rocha Faria, mas não

resistiu aos ferimentos.

Testemunhas viram o momento em que a vítima foi rendida e conseguiram conter os dois suspeitos, que foram agredidos. A Polícia Militar foi acionada. Equipes do 40º BPM (Campo Grande) prenderam no local João Victor dos Muniz, de 25 anos, e

Alexsandro dos Santos Bezerra, de 20. Com eles foram apreendidas uma faca e

uma arma falsa. Os dois foram levados para a Delegacia de Homicídios da Capital

(DHC), onde a ocorrência foi registrada.

De acordo com o 40º BPM, testemunhas afirmaram que os dois suspeitos renderam

Simão, que tentou escapar do carro em movimento e acabou sendo esfaqueado.

Além dele, equipes do Corpo de Bombeiros socorreram também João Victor e

Alexsandro, que ficaram feridos após as agressões.

Carro roubado

A família de Simão disse que não foi a primeira vez que ele sofreu com a violência

na cidade. Parentes relataram que ele havia sido assaltado há pouco tempo e havia

acabado de comprar um carro novo. Ele trabalhava para pagar o prejuízo do último

roubo. Morador de Campo Grande, Simão era casado e deixa um filho.